SP: inscrições para programa de cursos gratuitos na área de tecnologia do governo terminam hoje (5) Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 05/08/2024 - 19h25 (Atualizado em 06/08/2024 - 02h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Hoje (5) é o último dia para se inscrever no programa Qualifica SP - Novo Emprego, do governo estadual. O programa oferece cursos gratuitos nas áreas de computação em nuvem e inteligência artificial. Ao todo são 5.500 vagas disponíveis e as aulas vão ter duração de um mês e meio. Os participantes que finalizarem os cursos vão poder participar de uma etapa em novembro voltada à busca por emprego e oportunidades de estágio. Para se inscrever, é necessário acessar o site e preencher os pré-requisitos.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

Publicidade

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.