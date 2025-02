SP: criminosos simulam acidente para sequestrar família Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 13/02/2025 - 10h23 (Atualizado em 14/02/2025 - 01h09 ) twitter

Uma mãe e suas duas filhas foram vítimas de um sequestro relâmpago em Franco da Rocha, Grande São Paulo. Os criminosos simularam um acidente para atrair a motorista para fora do carro. Quando a ligação com o marido foi interrompida abruptamente, ele suspeitou e alertou a polícia, fornecendo a localização do celular. As vítimas foram forçadas a realizar transferências bancárias, mas conseguiram sacar apenas R$ 2 mil. O sequestro terminou em Campo Limpo Paulista, após perseguição policial.

