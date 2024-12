Sou filho dela – Elis Regina - Trailer | Original PlayPlus Aclr|Do canal PlayPlus no YouTube 06/12/2024 - 18h00 (Atualizado em 07/12/2024 - 01h51 ) twitter

Nascida em Porto Alegre, no dia 17 de março de 1945, Elis Regina é um dos nomes eternos da música brasileira. Dona de uma voz inconfundível, fez sucesso em duetos com Tom Jobim e Jair Rodrigues. A morte da artista em 19 de janeiro de 1982 foi uma perda para milhões de fãs brasileiros, mas para nenhum deles as lembranças são como as dos três filhos órfãos. Neste documentário original PlayPlus, os mais velhos – João Marcello e Pedro – relembram histórias da mãe, que tinha uma horta e um galinheiro em casa, levava as crianças para a escola e gostava de ler nas horas de descanso entre os shows.

