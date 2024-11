Sorveteria inaugurada há 40 dias já foi invadida quatro vezes Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 21/11/2024 - 10h26 (Atualizado em 22/11/2024 - 01h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

#RecordMinas

Em menos de 40 dias de inauguração, uma sorveteria, que fica na região do Barreiro, em Belo Horizonte, já foi invadida por criminosos quatro vezes. A situação não é por falta de equipamentos de segurança. O dono investiu mais de R$30 mil em alarmes e câmeras de circuito interno, em todo prédio de três andares. No fim das contas, o prejuízo já passa dos R$15 mil. Veja a matéria completa no vídeo acima.

Inscreva-se no canal da RECORD MINAS: https://www.youtube.com/recordtvminas

Acompanhe a RECORD MINAS nas redes sociais:

‌



Instagram: www.instagram.com/recordminas

Twitter: www.twitter.com/recordtvminas

‌



Facebook: www.facebook.com/recordtvminas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.