Aclr |Do canal Mundo Record no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Hora de conhecer quem vai levar uma Smart TV de 55'' para casa no sorteio para todos os membros do Mundo Record de Prêmios! O ganhador da vez é do Rio de Janeiro (RJ). Ele foi sorteado durante o Hoje em Dia desta terça (2)!

Torne-se um membro em mundorecord.com.br!

#MundoRecord #MundoRecordDePrêmios

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.