SOPA DE MORANGO

Olá, pessoal! No vídeo de hoje, fiz uma viagem até Monte Verde, em Minas Gerais, para visitar uma fábrica de chocolates. Aproveitei a oportunidade para degustar uma sobremesa incrível!

Com ingredientes como damasco, caramelo e diversos outros, este lugar é um verdadeiro paraíso para os amantes de chocolate. Quanto à sobremesa inusitada, vocês nem imaginam o quão deliciosa é. Venham comigo e descubram, tenho certeza de que vão adorar e ficar com água na boca!

Não esqueçam de dar um like no vídeo, e me contem se também são apaixonados por chocolate, assim como eu! Beijão e até a próxima!

