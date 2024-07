Sônia Lima relembra tempos como telemoça e 'direção' de Silvio Santos

Aclr |Do canal R7 no YouTube

Sônia Lima relembrou a época em que trabalhava como 'telemoça' do Show de Calouros, no SBT, e sobre seus primeiros momentos trabalhando com Silvio Santos. Ela descreve como o apresentador 'dirigia' as telemoças para venderem produtos no programa.

