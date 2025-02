Sonho frustrado: estudantes de Medicina levam calote milionário e ficam sem festa de formatura Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 23/02/2025 - 23h55 (Atualizado em 25/02/2025 - 01h08 ) twitter

Estudantes de Medicina de Cuiabá pagaram mais de R$ 1 milhão para realizar o sonho da festa de formatura. A empresa contratada, no entanto, deu um calote e não entregou nada do combinado. Alguns formandos só descobriram o golpe horas antes do previsto para o baile começar. Além da frustração, cada um teve que lidar com um prejuízo de R$ 50 mil.

