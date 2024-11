Sonho da casa própria fica mais distante em Uberlândia com novas regras da Caixa | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 30/10/2024 - 08h09 (Atualizado em 31/10/2024 - 01h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com a mudança nas regras de financiamento habitacional pela Caixa Econômica Federal, que passa a vigorar a partir de novembro, o valor máximo financiado foi reduzido de 80% para 70% do imóvel. A medida torna o sonho da casa própria mais desafiador para famílias que já contavam com o financiamento como forma de acessar o mercado imobiliário. Especialmente para aqueles com orçamento apertado, a nova exigência de uma entrada maior representa uma barreira adicional.

Uberlândia, cidade que movimenta anualmente R$ 2,2 bilhões em novos empreendimentos imobiliários e gera cerca de 10 mil empregos na construção civil, pode sentir os impactos dessa alteração. Segundo o Sindicato das Indústrias da Construção Civil, que aponta a forte demanda de moradia, o anúncio traz um desafio ao setor, ao mesmo tempo que abre oportunidades para quem busca fechar contratos ainda sob as regras antigas. Corretores, como Maira Rodrigues, relatam que os clientes estão preocupados com as novas exigências, já que a Caixa é o principal agente financeiro do mercado imobiliário no país.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=KqBSJCKaqak

👉 https://www.youtube.com/watch?v=mRFyqjwNFmI

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=3t7JY-wtccU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlandia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.