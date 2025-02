Sonhando com a volta de Neymar, Santos empata com a Ponte Preta | Esporte Record Aclr|Do canal R7 ESPORTES no YouTube 20/01/2025 - 01h26 (Atualizado em 10/02/2025 - 16h00 ) twitter

Enquanto os santistas sonham com a volta de Neymar, o Santos foi buscar o empate com a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, em Campinas. Jean Dias abriu o placar para a Macaca e Guilherme empatou para o Peixe. O goleiro santista Gabriel Brazão foi um dos destaques do jogo. Na coletiva, ao final da partida, o técnico Pedro Caixinha foi interpelado com perguntas sobre Neymar. ‘Ele é um grande jogador. Qual o técnico do mundo não gostaria de treiná-lo?’

