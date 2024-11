Sommelier mais jovem do Brasil é de Joinville conheça exemplo de empreendedorismo Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 01/11/2024 - 15h55 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h19 ) twitter

Com apenas 19 anos, Natália se destaca como a sommelier mais jovem do Brasil. Embora jovem, seu conhecimento e experiência surpreendem. Além de administrar sua própria loja, Natália já tem uma visão clara sobre o futuro, resultado do apoio fundamental de sua família. Sua jornada inspira e mostra que idade não define capacidade. Venha conhecer a história dessa profissional que, com determinação e paixão, já trilha um caminho de sucesso no mundo dos vinhos.

