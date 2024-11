Solidariedade: ONG da capital realiza feijoada beneficente Aclr|Do canal Record RS no YouTube 04/11/2024 - 10h07 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h37 ) twitter

Uma feijoada beneficente foi promovida pelo Instituto Ascendendo Mentes. O evento reuniu solidariedade, lazer e experiências únicas. Oferecendo aos convidados a oportunidade de contribuir com uma causa nobre. O desenvolvimento educacional e social de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Todo o valor arrecadado com o evento foi destinado ao instituto. O projeto atende crianças e jovens no morro da polícia na capital.

