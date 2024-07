Aclr |Do canal Record RS no YouTube

Nós mostramos no Balanço a história da Cibele Silva, que morava em São Lourenço do Sul, no sul do estado, com o marido e a filha. Ela perdeu tudo com a cheia da Lagoa dos Patos. Por conta disso, resolveram vir para Porto Alegre, morar em uma casa que pertence a mãe da Cibele. Acontece que a casa também não está em boas condições. Ela precisa de ajuda e agora a gente mostra um encontro que a deixou muito feliz.

