Soldados norte-coreanos ficam feridos em explosão de minas na fronteira com a Coreia do Sul

Soldados da Coreia do Norte ficaram feridos em uma explosão de minas terrestres na fronteira com a Coreia do Sul. As fotos divulgadas mostram soldados norte-coreanos na região. A tensão ocorre durante a visita de Vladimir Putin à Coreia do Norte após 24 anos. Os EUA e Europa acusam a Coreia do Norte de fornecer munições para ofensiva na Ucrânia.

