Solange Gomes relembra treta com Rico e fala sobre amor e ódio no reality | Aquecendo o Feno Aclr|Do canal A Fazenda no YouTube 23/08/2024 - 20h48 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h58 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A escritora e ex-participante de A Fazenda 13, Solange Gomes, relembrou a treta icônica que protagonizou com Rico Melquiades no programa. Apesar de brigarem muito, Solange e Rico também alternaram os momentos de raiva com amizade e aliança no jogo, e a colunista fala sobre como lidar com um ambiente onde os sentimentos vivem à flor da pele.

Inscreva-se no canal A Fazenda: http://r7.com/8IZb

Site oficial: https://afazenda.r7.com/a-fazenda-15

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Kwai: https://www.kwai.com/@afazendarecord

TikTok: https://vm.tiktok.com/ZS5cTvgC/

‌



Facebook: https://www.facebook.com/AFazendaRecord

Instagram: https://www.instagram.com/afazendarecord

‌



Twitter: https://twitter.com/afazendarecord

#AFazenda16 #AquecendoOFeno

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.