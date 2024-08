Sobreviventes do naufrágio de iate na Itália vão ser investigados por negligência Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 29/08/2024 - 11h16 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h12 ) ‌



No naufrágio de um iate na costa da Itália, três pessoas estão sendo investigadas. São elas o capitão do veleiro, o mecânico e um tripulante. Eles são acusados de negligência e homicídio culposo. O incidente resultou em sete mortes. A promotoria informou que a investigação não garante acusações formais no futuro. Especialistas mencionaram que uma embarcação como essa deveria ter suportado as condições adversas apresentadas durante a tempestade.

‌



