Sobrevivente de queda de helicóptero em SP recebe alta hospitalar 23/01/2025 - 13h21 (Atualizado em 24/01/2025 - 01h05 )

A menina de 12 anos que sobreviveu a queda do helicóptero, em São Paulo, recebeu alta do hospital. Betina Feldman, de 12 anos, deixou o Hospital das Clínicas, onde estava internada desde o dia do acidente. A adolescente perdeu os pais na queda da aeronave, os empresários André e Juliana Feldman. O piloto do helicóptero, Edenilson de Oliveira, continua internado no mesmo hospital em observação e deve receber alta nesta sexta-feira (23).

