Sobrecarga em caminhões e ônibus colocam vidas em risco | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 19/07/2024 - 13h33 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um levantamento realizado pela Ecovias do Cerrado, concessionária responsável pela BR-365, revelou um cenário preocupante: em apenas 50 dias, mais de 7 mil caminhões e ônibus trafegam pela rodovia com excesso de peso. Essa prática, além de colocar em risco a vida de motoristas e passageiros, gera diversos impactos negativos, tanto no pavimento quanto na economia.

O excesso de peso nos veículos aumenta significativamente o risco de acidentes. Caminhões e ônibus sobrecarregados apresentam maior instabilidade, frenagem menos eficiente e maior propensão a tombamentos, colocando em perigo a vida de todos os envolvidos na rodovia.

O peso excessivo dos veículos causa um desgaste acelerado do pavimento da rodovia, exigindo manutenções frequentes e onerosas. Além disso, a sobrecarga pode comprometer a estrutura da pista, criando rachaduras, ondulações e buracos, que aumentam ainda mais o risco de acidentes.

Os custos com reparos na pista e com a fiscalização do excesso de peso são pagos pela sociedade, através de pedágios e impostos. Além disso, os acidentes causados por veículos sobrecarregados geram custos com atendimento médico, indenizações e perda de produtividade.

Publicidade

Para garantir a segurança nas rodovias e reduzir os custos com reparos e acidentes, é fundamental combater o problema da sobrecarga de veículos. Medidas como a intensificação da fiscalização, a aplicação de multas mais severas e a conscientização dos motoristas sobre os riscos da prática são essenciais para construir um trânsito mais seguro e sustentável.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=J4GPfWAzt4k

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=bS6AbAdpfeo

👉 https://www.youtube.com/watch?v=UroTCdH4SWQ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #ecovias #rodovias #acidente #perigo

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.