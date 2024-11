Sobre a Comenda Barão do Serro Azul com Antonio Gilberto Deggerone Aclr|Do canal Grands no YouTube 09/11/2024 - 13h00 (Atualizado em 10/11/2024 - 01h14 ) twitter

Bessa conversa com o presidente da Associação Comercial do Paraná (ACP), Antonio Gilberto Deggerone, sobre a Comenda Barão do Serro Azul, que foi entregue ao presidente do Grupo Ric, Leonardo Petrelli, na última quarta-feira (06), além de outros assuntos.

