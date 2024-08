Sobe para cinco o número de mortos em tiroteio no Rio de Janeiro Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 20/08/2024 - 12h25 (Atualizado em 21/08/2024 - 01h15 ) ‌



No último fim de semana, um tiroteio na praça do Rio de Janeiro resultou na morte de cinco pessoas. Outras duas permanecem internadas. Um homem foi preso por dar ordens a comerciantes para fecharem as portas ao redor do local do crime. O Morro dos Macacos é controlado pelo 3º Comando Puro. Desde fevereiro deste ano, houve uma série de ataques realizados por criminosos oriundos do Morro São João, que é dominado pelo Comando Vermelho. Investigações indicam que os responsáveis pelos ataques são ex-moradores do Morro dos Macacos que migraram para outra facção após serem expulsos das suas residências pelos líderes locais do tráfico. Os moradores afirmam que cerca de 40 jovens foram expulsos da região e estariam planejando retaliar. A delegacia especializada está conduzindo as investigações sobre o caso.

