Sobe para cinco o número de mortos em atentado em bar no Rio de Janeiro

Subiu para cinco o número de mortos em um ataque a tiros em um bar no Rio de Janeiro. A quinta vítima era uma das pessoas internadas logo após o incidente. Dos três sobreviventes, apenas um permanece internado em estado grave. O tiroteio ocorreu durante uma comemoração do aniversário do líder da facção criminosa. Durante essa celebração, os envolvidos dispararam contra um bar na comunidade vizinha, que é dominada por uma facção rival. Parentes das vítimas afirmam que nenhum deles tinha envolvimento com o tráfico de drogas. A perícia recolheu mais de 200 cápsulas provenientes das diferentes armas utilizadas no ataque.

