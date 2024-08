Sobe para 62 o número de mortos em acidente aéreo no interior paulista Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 10/08/2024 - 11h25 (Atualizado em 11/08/2024 - 01h25 ) ‌



A Voepass divulgou uma nota informando que Constantino de Maia não constava na lista inicial das vítimas do acidente aéreo em Vinhedo (SP). A inclusão dele eleva o número total de vítimas para 62. A empresa esclareceu que a ausência do nome se deu por questões relacionadas ao check-in e à validação dos dados. O voo partiu de Cascavel com destino a Guarulhos e ocorreu ontem ao 12h. A empresa afirmou estar prestando atendimento às famílias das vítimas envolvidas no incidente.

