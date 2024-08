Sobe para 6 o número de presos por suspeita de incêndios no interior de SP Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 28/08/2024 - 09h00 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h31 ) ‌



E subiu para 6 o número de pessoas detidas suspeitas por incêndios no interior de São Paulo. Um homem de 44 anos foi detido pela Polícia Civil em São José do Rio Preto, enquanto outro de 49 anos foi detido em Jales, suspeitos de ligação com as queimadas criminosas. Na região de Ribeirão Preto, dois homens foram presos em Batatais desde o último sábado (24); em Porto Ferreira, outros dois homens foram multados pela Polícia Ambiental em R$ 15 mil por acender fogueiras para limpeza da vegetação.

*Reportagem exibida em 27/08/2024.

