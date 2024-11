Só a pé ou a cavalo: como é a vida em vilarejo de MG que parou no tempo Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 09/11/2024 - 13h30 (Atualizado em 10/11/2024 - 01h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagine morar num lugar que parou no tempo. Um vilarejo isolado, no alto de uma montanha, aonde só se chega a cavalo ou a pé. As pessoas de lá não trocam mensagens pelo celular – e, para muitas coisas do dia a dia, o dinheiro nem faz falta. Assim é como vivem os moradores da vila de Fechados, em Santana de Pirapama (MG).

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.