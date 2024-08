Slam: final de batalha de poesias agita a Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 08/08/2024 - 09h40 (Atualizado em 09/08/2024 - 01h42 ) ‌



Declamar poesia é expressar os sentimentos em voz alta: é isso que acontece no Slam, uma espécie de batalha de poesias, que surgiu na década de 1980 e vem ganhando espaço no Brasil. E a Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto foi palco de uma dessas competições, que teve final nesta quarta (7).

*Reportagem exibida em 07/08/2024.

