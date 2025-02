Situação delicada? Troca de camisas entre Garro e Memphis gera climão no Corinthians Aclr|Do R7 10/02/2025 - 23h22 (Atualizado em 11/02/2025 - 01h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A recente troca de camisas no Corinthians gerou discussões sobre as preferências dos jogadores. O jogador Garro, que usava a camisa 10, teve que passar a camisa 8. Embora o clube tenha gerido a situação com cuidado, enfatizando a necessidade de respeitar os sentimentos dos atletas, Garro admitiu surpresa e insatisfação com a mudança. Cristian Baroni, ex-volante do Corinthians, conversou com a bancada do Joga Nas 11 sobre como essas situações podem afetar os atletas.

Inscreva-se no canal R7: http://r7.com/sa1d

Facebook: https://pt-br.facebook.com/R7Esportes/

Instagram: https://www.instagram.com/R7Esportes/

‌



Twitter: https://twitter.com/r7esportes

Site oficial: https://esportes.r7.com/

‌



#R7Esportes

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.