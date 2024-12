Sítio do Terror: caso intrigante de morte de casal no Planalto Norte é concluído Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 06/12/2024 - 15h24 (Atualizado em 07/12/2024 - 01h39 ) twitter

Um caso misterioso ocorrido no Planalto Norte de Santa Catarina intriga a polícia e a comunidade. Um casal morreu em menos de 24 horas no mesmo local, conhecido como "Sítio do Terror", sem qualquer marca aparente de violência. Durante sete meses, as investigações buscaram respostas para o que pode ter causado as mortes simultâneas. Agora, o inquérito policial foi finalizado e será encaminhado ao Ministério Público. O que teria acontecido? Haveria suspeitos ou causas naturais envolvidas? Confira os detalhes dessa história na reportagem de Edinei Wassoaski.

