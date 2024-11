Sistema de saúde de Itajaí pode colapsar em breve, afirmam especialistas Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 01/11/2024 - 10h55 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h17 ) twitter

Uma comissão de profissionais de saúde de Itajaí está soando o alarme sobre um possível colapso no sistema de saúde nos próximos meses. A repórter Juliana Senne traz atualizações ao vivo sobre a situação crítica enfrentada pelas unidades de saúde, as causas do problema e as possíveis soluções. Entenda os impactos dessa crise na população e as ações necessárias para evitar uma emergência na saúde pública.

