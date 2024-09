Sistema antigelo parou de funcionar antes de acidente, diz relatório do CENIPA Aclr|Do canal Record News no YouTube 06/09/2024 - 23h00 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h05 ) ‌



O CENIPA, órgão encarregado de investigar os acidentes aéreos no Brasil, divulgou hoje (06) o relatório preliminar sobre a queda do avião da companhia aérea Voepass. De acordo com o que foi apurado, as condições meteorológicas às quais a aeronave estava sujeita eram propensas à formação de gelo, pouco antes do piloto perder o controle, o sistema antigelo do avião foi desligado, um dos tripulantes comunicou que havia uma falha nesse sistema, no entanto, essa possível falha ainda não foi confirmada. Para entendermos melhor as informações do relatório sobre a aeronave, recebemos o engenheiro mecânico Rodolpho Pereira, que é diretor de operações de uma empresa que fornece componentes para a fabricação de aviões.

