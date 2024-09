Sine tem 8,8 mil vagas de emprego abertas no estado Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 04/09/2024 - 10h49 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h27 ) ‌



Santa Catarina está com uma grande oferta de empregos disponíveis através do SINE, com quase 9 mil vagas abertas em diversas áreas. A repórter Isabela Corrêa traz as informações ao vivo, destacando as oportunidades e orientações para quem busca trabalho. Acompanhe a cobertura completa e saiba como se candidatar às vagas, além de conhecer os setores com maior demanda de profissionais no estado.

