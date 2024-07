Síndrome do Impostor: enfrentando o medo do sucesso | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 15/07/2024 - 15h10 (Atualizado em 16/07/2024 - 01h40 ) ‌



Você já se sentiu como se não merecesse suas conquistas? Essa sensação, mais comum do que se imagina, pode ser um sintoma da Síndrome do Impostor. Esse fenômeno psicológico afeta até 70% das pessoas em algum momento da vida, impactando negativamente a carreira, as relações pessoais e a saúde mental.

No programa de hoje, exploramos a fundo a Síndrome do Impostor. Através de entrevistas com especialistas e histórias inspiradoras de superação, desvendamos como essa síndrome se manifesta e seus efeitos na vida das pessoas. Abordaremos também estratégias para combatê-la, tanto no âmbito individual quanto profissional.

Juntos, descobriremos como criar ambientes de trabalho mais saudáveis e produtivos, onde o medo do sucesso não tenha lugar.

