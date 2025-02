Síndrome de Burnout, que afeta 33 milhões de brasileiros, ganha nova classificação na OMS Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 17/01/2025 - 12h34 (Atualizado em 18/01/2025 - 01h16 ) twitter

A OMS incluiu a Síndrome de Burnout, que afeta 33 milhões de brasileiros, na lista de doenças ocupacionais. Este distúrbio mental é caracterizado pelo estresse e esgotamento devido a condições de trabalho desgastantes. Pacientes frequentemente apresentam mudanças abruptas de humor, irritabilidade e dificuldades de concentração. O Brasil é o segundo país com mais casos diagnosticados de burnout no mundo. Profissionais de saúde, gerentes de projetos, prestadores de serviços sociais e educadores são os mais afetados. Nos últimos dez anos, houve um aumento de 1000% no número de afastamentos do trabalho devido a esse transtorno. O tratamento geralmente envolve medicação, terapias e mudanças no estilo de vida, como atividades físicas e momentos de lazer.

