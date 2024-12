Simulação de grave acidente mobiliza bombeiros, socorristas e alunos em Uberlândia Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 02/12/2024 - 15h33 (Atualizado em 03/12/2024 - 02h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um simulado de múltiplas vítimas foi realizado no campus Glória da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) para aprimorar os protocolos de atendimento em situações de emergência e treinar a comunicação entre as forças de segurança pública e resgate. O cenário simulava um grave acidente em um evento automobilístico, envolvendo dois veículos que perderam o controle, capotaram e atingiram dezenas de espectadores. Com mais de 200 participantes, incluindo bombeiros, socorristas e alunos de cursos como medicina, psicologia e jornalismo, a atividade proporcionou um treinamento realista e estratégico para salvar vidas em condições críticas.

O Hospital de Clínicas da UFU, um dos principais na recepção de vítimas graves, destacou a importância da simulação para aperfeiçoar o plano de contingência em acidentes com múltiplas vítimas. Além de testar a resposta integrada das equipes, o exercício também ofereceu aprendizado prático para estudantes, reforçando a importância da preparação em cenários complexos que demandam ação rápida, coordenação eficaz e apoio psicológico.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=yie-9ka65LU

👉 https://www.youtube.com/watch?v=5GKMHCsoR6g

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=MnpMyloXm9k

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.