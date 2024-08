Simpósio Brasil Sul de Suinocultura inicia nesta terça-feira, em Chapecó Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 13/08/2024 - 10h54 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Inicia nesta terça-feira (13) em Chapecó o Simpósio Brasil Sul de Suinocultura, um dos maiores eventos do setor na América Latina. O simpósio reúne especialistas, produtores e profissionais para discutir as últimas inovações e tendências na suinocultura. Com uma programação repleta de palestras e workshops, o evento promete impactar significativamente o setor. O repórter Geovan Petry está ao vivo trazendo todas as informações sobre o início do simpósio e o que os participantes podem esperar.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.