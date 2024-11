Simpósio Brasil Sul de Bovino de Leite reúne 900 profissionais em Chapecó Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 05/11/2024 - 21h03 (Atualizado em 06/11/2024 - 01h21 ) twitter

O Simpósio Brasil Sul de Bovino de Leite, que acontece em Chapecó, é um evento importante para a atualização de profissionais da área, promovendo debates e discussões sobre as novas tendências e desafios do setor leiteiro. Com a presença de mais de 900 participantes, o evento reúne especialistas, produtores e representantes da indústria para compartilhar conhecimentos, trocar experiências e debater sobre inovações tecnológicas, práticas de manejo e sustentabilidade na produção de leite. O evento é uma oportunidade para impulsionar o setor e fortalecer as práticas da bovinocultura no Brasil.

