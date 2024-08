Silvio Santos deixa esposa, seis filhas, 14 netos e quatro bisnetos Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 19/08/2024 - 11h58 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h53 ) ‌



O corpo de Silvio Santos foi enterrado no domingo (18) em São Paulo. A cerimônia foi reservada apenas para familiares e amigos próximos a pedido do apresentador. Fãs prestaram homenagens do lado de fora com cartazes e flores. As seis filhas de Silvio compartilharam uma mensagem nas redes sociais expressando gratidão pelo carinho dos fãs.

