Show Rural Coopavel 2025 reúne referências do agronegócio

Idealizado e organizado pela Coopavel desde 1989, o Show Rural Coopavel tem o propósito de difundir conhecimentos, tecnologias e oportunidades para toda a cadeia do agronegócio. Do pequeno ao grande produtor, todos se renuem com um único objetivo: produzir alimentos sustentáveis e com responsabilidade socioambiental. A sua 37ª edição será entre os dias 10 a 14 de fevereiro de 2025, com foco em inovação tecnológica e sustentabilidade.

