Aclr |Do canal Record Interior SP no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Tem show gratuito de acordeon e violão nesta quinta (27), no Centro Cultural Palace, às 19h30, em Ribeirão Preto. O espetáculo musical com acordeom e violão, traz músicas do disco “Da Outra Margem: André Siqueira visita Toninho Ferragutti”.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.