Show em homenagem a Marília Mendonça será no dia 05 de outubro

As atrações do show em homenagem à eterna rainha da "sofrência", Marília Mendonça, foram divulgadas. A apresentação batizada vai acontecer no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 5 de outubro. A lista de convidados conta com Alok, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Péricles, Xamã, e muitos outros já estão garantidos. A pré-venda de ingressos começa na próxima segunda-feira, mas só para quem estiver cadastrado no site da cantora, e preço é de, no mínimo, R$ 142. A venda geral dos ingressos abre na próxima terça-feira.

