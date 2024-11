Show de Paul McCartney em Florianópolis: mudanças no trânsito para facilitar acesso ao evento Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 18/10/2024 - 21h21 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h18 ) twitter

Neste sábado, 19 de outubro, Florianópolis recebe um dos eventos mais aguardados do ano: o show de Paul McCartney! Para garantir que o trânsito flua com eficiência e que os fãs cheguem ao local com tranquilidade, diversas alterações estão sendo implementadas nas principais vias da capital. A expectativa é de grande movimento, e a organização do trânsito é fundamental para evitar congestionamentos. Fique atento às mudanças e planeje sua chegada ao evento.

