Show de Lady Gaga em Copacabana é oficialmente anunciado Aclr|Do canal Record News no YouTube 21/02/2025 - 17h21 (Atualizado em 23/02/2025 - 02h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta sexta-feira (21), Lady Gaga compartilhou com seus seguidores nas redes sociais a felicidade de retornar ao Brasil para um show aguardado por anos. A artista se apresentará no dia 3 de maio, na icônica praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Sua postagem veio pouco depois do anúncio oficial feito pela prefeitura carioca.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.