No Conexão Social, a presidente do Instituto Ressoar, Ionice Silva, tem uma conversa inspiradora com a empresária e influenciadora Thais Giraldelli. Ela tem uma história de superação bem emocionante!

Não perca!

É domingo, na Record News, às 16h30.

