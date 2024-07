Aclr |Do canal Instituto Ressoar no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Se você gosta de conhecer mais sobre o comportamento humano, não perca esse Conexão Social com o Elton Euler, especialista em análise corporal.

Sua metodologia entende como a mente de uma pessoa funciona (a forma da pessoa pensar, sentir e agir) através da análise do formato do corpo de cada um, revelando assim o que eles categorizam como os 5 possíveis traços de caráter (Esquizóide, Oral, Psicopata, Masoquista e Rígido – e não se assuste, pois eles nada tem a ver com a origem popular de cada um desses termos).

Elton explica as principais características de cada traço, os padrões, motivações e medos que cada um deles revela, como principais razões para que esses traços se formem e como, a partir desse conhecimento, você ode potencializar suas relações.

📌Assista a entrevista completa no nosso canal do youtube.

Publicidade

https://www.youtube.com/ressoar

#recordtv #recordnews #institutoressoar #programaressoar #Esquizóide #Oral #Psicopata #Masoquista #Rígido

Publicidade

#conexaosocial #analisecorporal #corpofala #transformacaopessoal #eltoneuler #inteligenciaemocional

#sucesso #foco #motivacao #frases #gestaoemocional #comportamentohumano

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.