'Sheik dos Bitcoins' é preso em nova operação da PF 09/08/2024 - 10h53 (Atualizado em 10/08/2024 - 01h54 )



Foi capturado na manhã desta sexta (9) no Paraná o empresário conhecido como ‘Sheik dos Bitcoins’. Ele é considerado líder de uma organização criminosa envolvida em fraudes no mercado de criptomoedas. A investigação teve início em 2022. O empresário já havia sido preso anteriormente e estava respondendo ao processo em liberdade desde junho do ano passado.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.