Sheherazade dá spoiler de entrevistas com Zezé Di Camargo e Davi Brito na estreia do Domingo Record
14/08/2024 - 18h11 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h59 )



Na conversa entre os jornalistas durante a coletiva de impressa do Super Domingo da RECORD nesta quarta (14), foi mencionado que a entrevista com Zezé Di Camargo para o Domingo RECORD inclui um quadro onde ele participa de uma brincadeira relacionada aos cuidados com bebês. Em relação a Davi Brito, foi informado que ele desistiu do curso de medicina, mas pretende utilizar sua bolsa para cursar direito, contabilidade ou administração.

