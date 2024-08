Sextouuuu e hoje é dia internacional da cerveja Aclr|Do canal ES no AR no YouTube 02/08/2024 - 10h38 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Mas a bebida teve aumento no preço de 4,43%, no Brasil. Alessandra Ximenes foi saber como os capixabas estão se organizando para não gastar muito no churrasco do fim de semana.

#EsNoAr #VemTomarCaféComigo #café #informação #EspíritoSanto #TvVitória #Record #jornalismo #Manhã #café #cofee #notícias

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.