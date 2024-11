Setor automotivo em alta: vendas de carros e motos disparam em 2024 | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 21/10/2024 - 14h48 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h52 ) twitter

As vendas de veículos novos no Brasil registraram um aumento significativo de 19,6% em setembro de 2024 em comparação com o mesmo mês de 2023, alcançando mais de 236 mil unidades vendidas. Esse crescimento é atribuído a fatores como maior facilidade de crédito, aquecimento do mercado de trabalho e renovação de frotas, especialmente de locadoras. Esse foi o melhor desempenho para o mês em dez anos, desde 2014. Embora as vendas de agosto tenham se mantido estáveis, o acumulado do ano também é positivo, com alta de 14%, totalizando 1,86 milhão de veículos licenciados.

O setor de motocicletas apresentou um desempenho ainda mais expressivo, com alta de 15,9% em setembro e um crescimento acumulado de 19,5% até o momento, superando 1,4 milhão de unidades vendidas. A demanda por veículos econômicos, tanto novos quanto seminovos, continua em alta, com modelos na faixa de R$ 50 mil liderando as vendas em concessionárias.

