Sétima caso de cura do HIV é confirmado através de transplante de medula óssea
02/08/2024 - 12h50



Pesquisadores anunciaram o sétimo caso de cura do HIV, envolvendo um paciente alemão de 60 anos que passou por um transplante de medula óssea. O doador possuía uma mutação genética rara que impediu a replicação do vírus. Esse é o primeiro caso em que um paciente foi curado sem que o doador tivesse a mutação completa, ampliando as possibilidades de tratamentos futuros.

