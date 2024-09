Setembro Amarelo: Joinville promove ações gratuitas nesta semana Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 10/09/2024 - 15h34 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h38 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Começou hoje em Joinville uma série de ações do "Setembro Amarelo", campanha dedicada a promover debates e conscientização sobre saúde mental. A iniciativa visa trazer à tona questões cruciais sobre prevenção ao suicídio e bem-estar psicológico. A Isabela Corrêa traz todas as informações sobre a programação e as atividades que estão acontecendo para engajar a comunidade e oferecer suporte.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.