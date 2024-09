Setembro amarelo: cuidado com saúde mental reflete diretamente na qualidade de vida Aclr|Do canal Tribuna do Povo Blumenau no YouTube 10/09/2024 - 14h36 (Atualizado em 12/09/2024 - 01h57 ) ‌



Estamos no setembro amarelo, mês que reforça a importância do cuidado com a saúde mental. Mas será que todos sabem o que é saúde mental? Nossa equipe preparou uma reportagem especial, falando sobre o tema e apresentando um pouco do trabalho do CVV, o centro de prevenção a vida.

